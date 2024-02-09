Путін установить в Україні маріонетковий уряд, якщо захопить країну — Боррель

Боррель заявив, що Путін "не проти пожертвувати своєю армією та своїм народом" заради продовження війни

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Julien Warnand)

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія збирається встановити маріонетковий уряд у Києві, якщо їй вдасться захопити Україну. Його висловлювання цитує Euractiv.

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За його словами, громадяни країн ЄС мають бути краще поінформовані про те, що означатиме наявність підконтрольного РФ уряду в Україні.

"Росія робить усе можливе. Володимир Путін не має наміру здаватися. На карту поставлено його політичне виживання", – сказав Боррель.

Він зазначив, що Путін збирається зробити все можливе і "не проти пожертвувати своєю армією та своїм народом".

"Оскільки він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досяг ніяких значних територіальних успіхів", — заявив дипломат.

Також урядовець наголосив, що сьогодні Росія обрала оборонну стратегію.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

У цей же день верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво і планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

1 лютого прем'єр-міністр Естонії Каллас заявила, що країни – члени Європейського союзу не досягли мети, заявленої в ініціативі щодо надання Україні мільйона снарядів, незважаючи на те, що виробництво боєприпасів у Європі потроїлося.

5 лютого спільна норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap щодо збільшення виробництва боєприпасів. Країна планує цього року збільшити випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні.

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