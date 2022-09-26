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Путин вряд ли примет любое поражение, ситуация очень критическая — президент Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 10:21
Путин вряд ли примет любое поражение, ситуация очень критическая — президент Финляндии - Фото
Саули Ниинисте (Фото: пресс-служба президента Финляндии)

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет "любое поражение" в войне против Украины, что делает "ситуацию очень критической", считает президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом он заявил в интервью каналу CNN.

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По его словам, он сомневается, что Путин смирится с "любым поражением" в Украине, так как у него было много ожиданий от полномасштабного вторжения.

Ниинисте отметил, что диктатор "поставил все на кон". 

"Он боец, поэтому очень тяжело видеть, как он принимает какое-либо поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", — сказал президент Финляндии. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин Финляндия Саули Ниинистё
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