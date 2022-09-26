Путин вряд ли примет любое поражение, ситуация очень критическая — президент Финляндии
26.09.2022, 10:21
Саули Ниинисте (Фото: пресс-служба президента Финляндии)
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет "любое поражение" в войне против Украины, что делает "ситуацию очень критической", считает президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом он заявил в интервью каналу CNN.
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По его словам, он сомневается, что Путин смирится с "любым поражением" в Украине, так как у него было много ожиданий от полномасштабного вторжения.
Ниинисте отметил, что диктатор "поставил все на кон".
"Он боец, поэтому очень тяжело видеть, как он принимает какое-либо поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", — сказал президент Финляндии.
- Ранее канал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что офицеры армии России жалуются родственникам на решения руководства в Москве, а Владимир Путин лично командует своими генералами.
- Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины.
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
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