Путин вряд ли примет любое поражение, ситуация очень критическая — президент Финляндии

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет "любое поражение" в войне против Украины, что делает "ситуацию очень критической", считает президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом он заявил в интервью каналу CNN.

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По его словам, он сомневается, что Путин смирится с "любым поражением" в Украине, так как у него было много ожиданий от полномасштабного вторжения.

Ниинисте отметил, что диктатор "поставил все на кон".

"Он боец, поэтому очень тяжело видеть, как он принимает какое-либо поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", — сказал президент Финляндии.

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Дмитро Гриниченко

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