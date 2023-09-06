Путин выдал антисемитский выпад в адрес Зеленского. Посольство Украины в Израиле ответило
Посольство Украины в Израиле отреагировало на очередной антисемитский выпад диктатора Владимира Путина в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.
Дипломаты заявили, что Путин связал еврейское происхождение Зеленского с "героизацией нацизма".
"Хроническая зацикленность Путина на этническом происхождении украинского президента является еще одним проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российской элиты", — сказано в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что правительство Израиля должно понять, что Путин своими антисемитскими высказываниями в адрес Зеленского показывает, почему Иерусалиму стоит поддерживать Украину.
"Мы призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания Путина", — отметили в посольстве.
- Путин уже не в первый раз акцентирует внимание на этническом происхождении Зеленского. В июне 2023-го он заявил, что его "друзья-евреи" считают Зеленского "позором еврейского народа". Зеленский в ответ сказал, что Путин "будто второй король антисемитизма после Гитлера".
- "Вот как все заканчивается, мистер Путин". Экс-глава Минобороны Британии Бен Уоллес высмеял альянс России и КНДР.
- Начальник ГУР Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.
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