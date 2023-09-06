Путин выдал антисемитский выпад в адрес Зеленского. Посольство Украины в Израиле ответило

Посольство Украины в Израиле отреагировало на очередной антисемитский выпад диктатора Владимира Путина в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.

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Дипломаты заявили, что Путин связал еврейское происхождение Зеленского с "героизацией нацизма".

"Хроническая зацикленность Путина на этническом происхождении украинского президента является еще одним проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российской элиты", — сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что правительство Израиля должно понять, что Путин своими антисемитскими высказываниями в адрес Зеленского показывает, почему Иерусалиму стоит поддерживать Украину.

"Мы призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания Путина", — отметили в посольстве.

5 сентября Путин в комментарии российскому пропагандистскому каналу выдал традиционный набор кремлевских лживых нарративов, основанных на искажении истории. Он заявил, что "западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" современной Украины. Путин также заявил, что "этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине".

Путин уже не в первый раз акцентирует внимание на этническом происхождении Зеленского. В июне 2023-го он заявил, что его "друзья-евреи" считают Зеленского "позором еврейского народа". Зеленский в ответ сказал, что Путин "будто второй король антисемитизма после Гитлера".

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