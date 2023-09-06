Путін видав антисемітський випад на адресу Зеленського. Посольство України в Ізраїлі відреагувало
Посольство України в Ізраїлі відреагувало на черговий антисемітський випад диктатора Володимира Путіна на адресу президента Володимира Зеленського. Про це повідомили у пресслужбі представництва.
Дипломати заявили, що Путін пов'язав єврейське походження Зеленського із "героїзацією нацизму".
"Хронічна зацикленість Путіна на етнічному походженні українського президента є ще одним проявом антисемітизму російської еліти, що глибоко вкорінився", — йдеться в повідомленні.
Відомство наголосило, що уряд Ізраїлю має зрозуміти, що Путін своїми антисемітськими висловлюваннями на адресу Зеленського показує, чому Єрусалиму варто підтримувати Україну.
"Ми закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання Путіна", — зазначили у посольстві.
- Путін вже не вперше наголошує на етнічному походженні Зеленського. У червні 2023-го він заявив, що його "друзі-євреї" вважають Зеленського "ганьбою єврейського народу". Зеленський у відповідь сказав, що Путін "ніби другий король антисемітизму після Гітлера".
- "Ось як усе закінчується, містере Путін". Ексголова Міноборони Британії Бен Воллес висміяв альянс Росії та КНДР.
- Начальник ГУР Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.
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