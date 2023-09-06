Путін видав антисемітський випад на адресу Зеленського. Посольство України в Ізраїлі відреагувало

Посольство України в Ізраїлі відреагувало на черговий антисемітський випад диктатора Володимира Путіна на адресу президента Володимира Зеленського. Про це повідомили у пресслужбі представництва.

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Дипломати заявили, що Путін пов'язав єврейське походження Зеленського із "героїзацією нацизму".

"Хронічна зацикленість Путіна на етнічному походженні українського президента є ще одним проявом антисемітизму російської еліти, що глибоко вкорінився", — йдеться в повідомленні.

Відомство наголосило, що уряд Ізраїлю має зрозуміти, що Путін своїми антисемітськими висловлюваннями на адресу Зеленського показує, чому Єрусалиму варто підтримувати Україну.

"Ми закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання Путіна", — зазначили у посольстві.

5 вересня Путін у коментарі російському пропагандистському каналу видав традиційний набір кремлівських брехливих наративів, що базуються на спотворенні історії. Він заявив, що "західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея", щоб "прикрити антилюдську сутність" сучасної України. Путін також заявив, що "етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".

Путін вже не вперше наголошує на етнічному походженні Зеленського. У червні 2023-го він заявив, що його "друзі-євреї" вважають Зеленського "ганьбою єврейського народу". Зеленський у відповідь сказав, що Путін "ніби другий король антисемітизму після Гітлера".

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