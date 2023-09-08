Путин выдал гнусные высказывания о Зеленском, доказанный антисемитизм — глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала антисемитские заявления диктатора Владимира Путина о президенте Владимире Зеленском "гнусными". Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, Путин позволил себе "гнусные инсинуации и гнусные высказывания".

"Доказанный антисемитизм: заявления российского президента 5 сентября об украинском президенте и об Украине возмутительны", — заявила Колонна.

5 сентября Путин в комментарии российскому пропагандистскому каналу выдал традиционный набор кремлевских лживых нарративов, основанных на искажении истории. Он заявил, что "западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" современной Украины. Путин также заявил, что "этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине".

Путин уже не в первый раз акцентирует внимание на этническом происхождении Зеленского. В июне 2023-го он заявил, что его "друзья-евреи" считают Зеленского "позором еврейского народа". Зеленский в ответ сказал, что Путин "будто второй король антисемитизма после Гитлера".

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