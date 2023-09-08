Путін видав мерзенні висловлювання про Зеленського, доведений антисемітизм — глава МЗС Франції

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна назвала антисемітські заяви диктатора Володимира Путіна про президента Володимира Зеленського "мерзенними". Про це вона написала у Twitter.

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За її словами, Путін дозволив собі "мерзенні інсинуації та бридкі висловлювання".

"Доведений антисемітизм: заяви російського президента 5 вересня про українського президента та Україну обурливі", — заявила Колонна.

5 вересня Путін у коментарі російському пропагандистському каналу видав традиційний набір кремлівських брехливих наративів, що базуються на спотворенні історії. Він заявив, що "західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея", щоб "прикрити антилюдську сутність" сучасної України. Путін також заявив, що "етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".

Путін вже не вперше наголошує на етнічному походженні Зеленського. У червні 2023-го він заявив, що його "друзі-євреї" вважають Зеленського "ганьбою єврейського народу". Зеленський у відповідь сказав, що Путін "ніби другий король антисемітизму після Гітлера".

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