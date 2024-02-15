Путин заявил, что хочет победы Байдена на выборах в США. Трамп назвал это "комплиментом"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Российский диктатор Владимир Путин выступил за победу на выборах действующего президента США Джо Байдена, который, по его словам, "более прогнозируем", чем бывший американский лидер Дональд Трамп. Последний назвал слова Путина "комплиментом", передает ABC News.

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"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации", – сказал Путин российским пропагандистам.

В свою очередь, Трамп заявил, что принял эти слова как комплимент.

"Он только что сказал, что хотел бы видеть президентом Джо Байдена, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это хорошо", – заявил 45-й президент США.

Он добавил: "Неудивительно, что Путин хочет видеть Байдена на этом посту".

Трамп напомнил, что во время своего президентства он ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но администрация Байдена отменила эти санкции в мае 2021 года.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на озабоченности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

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