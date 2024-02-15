Путін заявив, що хотів би перемоги Байдена на виборах у США. Трамп назвав це "компліментом"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Російський диктатор Володимир Путін виступив за перемогу на виборах чинного президента США Джо Байдена, який, за його словами, є "більш прогнозованим", ніж колишній американський лідер Дональд Трамп. Останній назвав слова Путіна "компліментом", передає ABC News.

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"Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації", – сказав Путін російським пропагандистам.

Своєю чергою, Трамп заявив, що сприйняв ці слова за комплімент.

"Він щойно сказав, що волів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", – заявив 45-й президент США.

Він додав: "Не дивно, що Путін хоче бачити Байдена на цій посаді".

Трамп нагадав, що за часів свого президентства він запровадив санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але адміністрація Байдена скасувала ці санкції у травні 2021 року.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

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