"Путина не было нигде": Медуза про переговоры Кремля с "бунтовщиком" Пригожиным

Кремль пытался вести переговоры с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным с вечера 23 июня, когда тот объявил о "марше справедливости" на Москву, однако российский диктатор Владимир Путин в этих переговорах участия не принимал, пишет российское издание Медуза.

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По словам собеседника Медузы, близкого к Кремлю, с Пригожиным пытались связаться представители военного руководства, сотрудники администрации Путина, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники.

Источник издания утверждает, что Пригожин выдвигал требования "убрать Шойгу, не лезть в дела Вагнера, больше финансировать", однако для всех было очевидно, что "вооруженным восстанием" Пригожин сам поставил себя вне путинской системы.

Пригожин также обвинил регулярную армию РФ в обстрелах "вагнеровцев" и назвал министра обороны Сергея Шойгу "бабой" и "тварью".

При этом, сообщают источники Медузы, примерно в середине дня 24 июня Пригожин пытался сам связаться с Кремлем, но Путин "не хотел с ним говорить".

Переговорами с ним занимались глава администрации Путина Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и посол РФ в Беларуси Борис Грызлов. Диктатор Беларуси Александр Лукашенко появился как лидер переговорной группы, так как Пригожин якобы настаивал на участии "первых лиц".

Собеседники Медузы, близкие к Кремлю, считают, что даже провалившийся бунт "вагнеровцев" ослабил позиции Путина, которого в момент кризиса "не было нигде".

Они также допускают, что итогом пригожинского "похода справедливости" могут стать перестановки на ключевых постах минобороны из-за того, что Шойгу якобы "самоустранился" от организации обороны Москвы.

24 июня 2023 года главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

25 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пригожинский "поход на Москву" – первая часть плана части российских элит, направленного на демонтаж путинской системы.

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