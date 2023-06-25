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"Путіна не було ніде": Медуза про переговори Кремля з "бунтівником" Пригожиним

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 20:22
Володимир Путін, Сергій Шойгу, Валерій Герасимов (Скриншот відео)

Кремль намагався вести переговори з ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним із вечора 23 червня, коли той оголосив про "марш справедливості" на Москву, проте російський диктатор Володимир Путін у цих переговорах участі не брав, пише російське видання Медуза.

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За словами співрозмовника Медузи, близького до Кремля, із Пригожиним намагалися зв'язатися представники військового керівництва, працівники адміністрації Путіна, керівництво Росгвардії та близькі до нього чиновники.

Джерело видання стверджує, що Пригожин висував вимоги "прибрати Шойгу, не лізти у справи Вагнера, більше фінансувати", проте для всіх було очевидно, що "озброєним повстанням" Пригожин сам поставив себе поза путінською системою.

Пригожин також звинуватив регулярну армію РФ в обстрілах "вагнерівців" та назвав міністра оборони Сергія Шойгу "бабою" та "твариною".

Водночас, повідомляють джерела Медузи, приблизно в середині дня 24 червня Пригожин намагався сам зв'язатися з Кремлем, але Путін "не хотів говорити з ним".

Переговорами з ним займалися голова адміністрації Путіна Антон Вайно, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев та посол РФ у Білорусі Борис Гризлов. Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко з'явився як лідер переговорної групи, оскільки Пригожин нібито наполягав на участі "перших осіб".

Співрозмовники Медузи, близькі до Кремля, вважають, що бунт "вагнерівців", хоч він і провалився, послабив позиції Путіна, якого в момент кризи "не було ніде".

Вони також припускають, що результатом пригожинського "походу справедливості" можуть стати перестановки на ключових постах міноборони через те, що Шойгу нібито "самоусунувся" від організації оборони Москви.

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Сергій Бережний
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