Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 1 января
- "Историческое событие". Украина прекратила транзит российского газа. В среду, 1 января 2025 года, закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода прекращена, сообщили ОГТС и Министерство энергетики.
- Украина стала полноправной участницей Римского устава Международного уголовного суда. В среду, 1 января, Украина стала 125-м государством-участником Римского устава Международного уголовного суда и получила такие же права, как другие страны. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на спикера суда Фади эль-Абдаллу.
- В Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу: погибли по меньшей мере 10 человек. Автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане (штат Луизиана) во время празднования Нового года, погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.
- ГУР показало эксклюзивные кадры освобождения Агрегатного завода в Волчанске – видео. Главное управление разведки показало эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Видео обнародовали в годовщину со дня рождения Степана Бандеры.
- Сырский посетил Курское направление: Россия потеряла здесь свыше 38 000 солдат. Российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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