П'ять головних новин України та світу на 22:00 1 січня
- "Історична подія". Україна припинила транзит російського газу. У середу, 1 січня 2025 року, закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу припинено, повідомили ОГТС та Міністерство енергетики.
- Україна стала повноправною учасницею Римського статуту Міжнародного карного суду. У середу, 1 січня, Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду та отримала такі ж права, як інші країни. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на спікера суду Фаді ель-Абдаллу.
- У Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп: загинули щонайменше 10 людей. Автомобіль в'їхав у натовп на Бурбон-стріт у Новому Орлеані (штат Луїзіана) під час святкування Нового року, загинуло щонайменше 10 людей. Про це повідомляє телеканал CBS News.
- ГУР показало ексклюзивні кадри звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську – відео. Головне управління розвідки показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області. Відео оприлюднили у річницю від дня народження Степана Бандери.
- Сирський відвідав Курський напрямок: Росія втратила тут понад 38 000 солдатів. Російська армія втратила на Курському напрямку вже понад 38 000 солдатів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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