Пять главных новостей Украины и мира на 23:00 11 марта
Делегация Украины в Саудовской Аравии (Фото: МИД)
  1. Украина и США закончили переговоры в Джидде: о чем договорились. Украина и Соединенные Штаты представят совместное заявление по итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе. Впоследствии Офис президента обнародовал заявление.
  2. США отменяют паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновляют помощь. Соединенные Штаты возобновят обмен разведданными с Украиной и помощь в безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров в Саудовской Аравии.
  3. Россию атаковало рекордное количество беспилотников. В ночь на 11 марта Россия снова была под атакой беспилотников. Министерство обороны России признало 337 якобы сбитых или перехваченных дронов – это наибольшее количество за все время полномасштабной войны.
  4. Подсанкционный теневой флот России снова начал двигаться – Bloomberg. Американские санкции против российского теневого флота демонстрируют признаки ослабления. Несколько судов из черного списка впервые за более чем год загрузились, что позволило России увеличить объемы поставок сырой нефти, пишет Bloomberg.
  5. 87% украинцев считают, что РФ не остановится на уже оккупированных территориях: опрос КМИС. 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на оккупированных территориях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читайте также тексты дня:

Шпионаж Google, Контрабанда от Coca-Cola, Ученые клонируют мамонта. Лучшие истории мира

Почему кожа нуждается в обновлении весной и какие бьюти-продукты работают лучше всего

Очередная переориентация. Какое влияние будут иметь пошлины на Канаду, Мексику и Китай

Бренд, основанный украинкой, попал в подарочный бокс Оскара-2025: как это удалось

Лекарства в Украине привяжут к ценам в Восточной Европе. Как это повлияет на их стоимость

"Предпринимательство и финансовая грамотность" в школах: зачем нужен новый предмет

И здесь без Трампа с Маском не обошлось. Обзор фильма "Мики 17" от режиссера "Паразитов"

Резервы, корейцы и атаки на логистику ВСУ. Что происходит на Курском направлении

Без финансирования США: как Veteran Hub адаптируется к новым реалиям