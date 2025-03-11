Пять главных новостей Украины и мира на 23:00 11 марта
- Украина и США закончили переговоры в Джидде: о чем договорились. Украина и Соединенные Штаты представят совместное заявление по итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе. Впоследствии Офис президента обнародовал заявление.
- США отменяют паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновляют помощь. Соединенные Штаты возобновят обмен разведданными с Украиной и помощь в безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров в Саудовской Аравии.
- Россию атаковало рекордное количество беспилотников. В ночь на 11 марта Россия снова была под атакой беспилотников. Министерство обороны России признало 337 якобы сбитых или перехваченных дронов – это наибольшее количество за все время полномасштабной войны.
- Подсанкционный теневой флот России снова начал двигаться – Bloomberg. Американские санкции против российского теневого флота демонстрируют признаки ослабления. Несколько судов из черного списка впервые за более чем год загрузились, что позволило России увеличить объемы поставок сырой нефти, пишет Bloomberg.
- 87% украинцев считают, что РФ не остановится на уже оккупированных территориях: опрос КМИС. 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на оккупированных территориях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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