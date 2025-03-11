П'ять головних новин України та світу на 23:00 11 березня
Делегація України у Саудівській Аравії (Фото: МЗС)
  1. Україна та США закінчили переговори у Джидді: про що домовилися. Україна і Сполучені Штати представлять спільну заяву за підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цього питання. Згодом Офіс президента оприлюднив заяву.
  2. США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та відновлюють допомогу. Сполучені Штати відновлять обмін розвідданими з Україною та допомогу у безпеці. Про це йдеться у спільній заяві США та України за підсумками переговорів у Саудівській Аравії.
  3. Росію атакувала рекордна кількість безпілотників. У ніч проти 11 березня Росія знову була під атакою безпілотників. Міністерство оборони Росії визнало 337 нібито збитих або перехоплених дронів – це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.
  4. Підсанкційний тіньовий флот Росії знову почав рухатися – Bloomberg. Американські санкції проти російського тіньового флоту демонструють ознаки ослаблення. Декілька суден із чорного списку вперше за більш ніж рік завантажилися, що дозволило Росії збільшити обсяги постачання сирої нафти, пише Bloomberg.
  5. 87% українців вважають, що РФ не зупиниться на окупованих територіях: опитування КМІС. 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятись на окупованих територіях. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Читайте також тексти дня:

Шпигунство Google, Контрабанда від Coca-Cola, Вчені клонують мамонта. Найкращі історії світу

Чому шкіра потребує оновлення навесні і які б'юті-продукти працюють найкраще

Ще одна переорієнтація. Який вплив матимуть мита на Канаду, Мексику та Китай.

Бренд, започаткований українкою, потрапив у подарунковий бокс Оскара-2025: як це вдалося

Ліки в Україні прив'яжуть до цін у Східній Європі. Як це вплине на їхню вартість

"Підприємництво та фінансова грамотність" у школах: навіщо потрібен новий предмет

І тут без Трампа з Маском не обійшлося. Огляд фільму "Міки 17" від режисера "Паразитів"

Резерви, корейці та атаки на логістику ЗСУ. Що відбувається на Курському напрямку

Без фінансування США: як Veteran Hub адаптується до нових реалій