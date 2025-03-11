П'ять головних новин України та світу на 23:00 11 березня
- Україна та США закінчили переговори у Джидді: про що домовилися. Україна і Сполучені Штати представлять спільну заяву за підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цього питання. Згодом Офіс президента оприлюднив заяву.
- США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та відновлюють допомогу. Сполучені Штати відновлять обмін розвідданими з Україною та допомогу у безпеці. Про це йдеться у спільній заяві США та України за підсумками переговорів у Саудівській Аравії.
- Росію атакувала рекордна кількість безпілотників. У ніч проти 11 березня Росія знову була під атакою безпілотників. Міністерство оборони Росії визнало 337 нібито збитих або перехоплених дронів – це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.
- Підсанкційний тіньовий флот Росії знову почав рухатися – Bloomberg. Американські санкції проти російського тіньового флоту демонструють ознаки ослаблення. Декілька суден із чорного списку вперше за більш ніж рік завантажилися, що дозволило Росії збільшити обсяги постачання сирої нафти, пише Bloomberg.
- 87% українців вважають, що РФ не зупиниться на окупованих територіях: опитування КМІС. 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятись на окупованих територіях. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
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