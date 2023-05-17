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Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 17 мая

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 18:59
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 17 мая - Фото
Истребитель F-16 (фото – EPA)

1. 200 000 оккупантов уничтожено. Генштаб обновил статистику потерь России

Украинские защитники за последние сутки ликвидировали еще 610 оккупантов, а всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более    200 000 своих военных, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

2. Офис президента и МИД о "коалиции истребителей": Рассматриваем не только F-16

Украина будет настаивать на получении истребителей F-16, однако не станет отказываться от других боевых самолетов в рамках "коалиции истребителей", заявили заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква и глава МИД Дмитрий Кулеба.

3. В ночь сбитых "Кинжалов" Patriot работал в автоматическом режиме – Воздушные силы

В ночь, когда Россия атаковала Киев шестью ракетами "Кинжал", ЗРК Patriot отработал в автоматическом режиме. "Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было той ночью", – сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

4. Европа создала реестр ущерба от военных действий России в Украине: кто не присоединился

17 мая на саммите Совета Европы большинство стран поддержали решение о создании Реестра ущерба, который агрессия России нанесла Украине. В списке стран, которые это решение не поддержали, – Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

5. Россия не выходит из зерновой инициативы – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия согласилась не выходить из Черноморской зерновой инициативы, и соглашение остается в силе еще два месяца.

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Сергей Бережной
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