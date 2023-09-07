Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 7 сентября

1. Россияне массированно атаковали "шахедами" район Измаила. Есть разрушения и пострадавший. Российские оккупанты в ночь на 7 сентября атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Измаильский район Одесской области. Это четвертая атака на район за последние пять дней. Повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, а также административное здание. Пострадал водитель грузовика, который получил легкую травму ноги. Опубликованы также фотографии последствий.

2. НАБУ сообщило о подозрении Коломойскому — схема, видео. Детективы НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. Это уже второе подозрение, о котором сообщено Коломойскому.

3. Лондонская Lloyd's готова страховать перевозчиков украинского зерна. Идут переговоры с ООН. Лондонская страховая компания Lloyd's ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций о страховом покрытии для перевозчиков украинского зерна в случае достижения нового соглашения по черноморскому коридору, заявил генеральный директор компании Джон Нил.

4. Маск пытался помешать Украине атаковать флот РФ возле Крыма, утверждает его биограф. В биографической книге "Илон Маск" Уолтера Айзексона говорится, что Маск после разговоров с представителями высшего руководства страны-агрессора всерьез опасался, что Россия в ответ на успешную атаку Украины может применить ядерное оружие. Поэтому он приказал техническим службам Starlink отключить от обслуживания регион вокруг Крыма, чтобы Украина не могла использовать его систему связи для организации атаки.

5. Зеленский представил генералам нового министра обороны Умерова. Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова на встрече с командованием Сил безопасности и обороны Украины. Президент посоветовал Умерову проводить глубокое реформирование и делать конкретные шаги быстро, иначе срок доверия может истечь.

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