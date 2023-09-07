П'ять головних новин світу та України на 19:00 7 вересня

1. Росіяни масовано атакували "шахедами" район Ізмаїла. Є руйнування і постраждалий. Російські окупанти в ніч проти 7 вересня атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Ізмаїльський район Одеської області. Це четверта атака на район протягом останніх п'яти днів. Пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, а також адміністративну будівлю. Постраждав водій вантажівки, який отримав легку травму ноги. Опубліковано також фотографії наслідків.

2. НАБУ повідомило про підозру Коломойського – схема, відео. Детективи НАБУ повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п'яти членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Це вже друга підозра, про яку повідомлено Коломойському.

3. Лондонська Lloyd's готова страхувати перевізників українського зерна. Тривають переговори з ООН. Лондонська страхова компанія Lloyd's веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй про страхове покриття для перевізників українського зерна у разі досягнення нової угоди щодо чорноморського коридору, заявив генеральний директор компанії Джон Ніл.

4. Маск намагався перешкодити Україні атакувати флот РФ біля Криму, стверджує його біограф. У біографічній книзі "Ілон Маск" Волтера Айзексона йдеться про те, що Маск після розмов з представниками вищого керівництва країни-агресора серйозно побоювався, що Росія у відповідь на успішну атаку України може застосувати ядерну зброю. Тому він наказав технічним службам Starlink відключити від обслуговування регіон навколо Криму, щоб Україна не могла використати його систему зв'язку для організації атаки.

5. Зеленський представив генералам нового міністра оборони Умєрова. Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова на зустрічі із командуванням Сил безпеки та оборони України. Президент порадив Умєрову проводити глибоке реформування та робити конкретні кроки швидко, інакше термін довіри може скінчитися.

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