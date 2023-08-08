Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 8 августа

1. На взятке поймали нардепа от Слуги народа. Народный депутат за взятку обещал бизнесмену обеспечить аренду государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. (подробнее)

2. Комбат бригады морпехов рассказал о контрнаступлении на юге. Репортеры The New York Times побывали в нескольких бригадах морской пехоты Украины на южном фронте. Они отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конечном итоге линия обороны российских оккупантов будет прорвана. (подробнее)

3. Зеленский: Если РФ продолжит атаковать наши порты, она рискует остаться без кораблей. Если Россия будет продолжать атаки на украинские порты, она "рискует остаться без кораблей" в Черном море, сказал Зеленский. (подробнее)

4. Ким Чен Ын готовится к экспорту снарядов из КНДР. Диктатор Северной Кореи готовится к экспорту снарядов — он посетил крупные оружейные заводы. (подробнее)

5. Посредники, помогающие России импортировать оружие, попали под санкции Британии. Великобритания расширила санкционные списки против России и Беларуси. Новые санкции направлены прежде всего против посредников в третьих странах, которые помогают режиму Владимира Путина покупать военную технику. (подробнее)

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