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П'ять головних новин світу та України на 19:00 8 серпня

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 19:00
П'ять головних новин світу та України на 19:00 8 серпня - Фото
Фото: НАБУ

1. На хабарі спіймали нардепа від Слуги народу. Народний депутат за хабар обіцяв бізнесмену забезпечити оренду державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. (докладніше)

2. Комбат бригади морпіхів розповів про контрнаступ на півдні. Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Вони зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінія оборони російських окупантів буде прорвано. (докладніше)

3. Зеленський: Якщо РФ продовжить атакувати наші порти, вона ризикує залишитися без кораблів. Якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі, сказав Зеленський. (докладніше)

4. Кім Чен Ин готується до експорту снарядів з КНДР. Диктатор Північної Кореї готується до експорту снарядів – він відвідав великі заводи зброї. (докладніше)

5. Посередники, які допомагають Росії імпортувати зброю, потрапили під санкції Британії. Велика Британія розширила списки санкцій проти Росії та Білорусі. Нові санкції спрямовані насамперед проти посередників у третіх країнах, які допомагають режиму Володимира Путіна купувати військову техніку. (докладніше)

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Наталія Медведєва
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