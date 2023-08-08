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Кім Чен Ин готується до експорту снарядів із КНДР. Ці боєприпаси потрібні Росії у війні

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 09:12
Кім Чен Ин готується до експорту снарядів із КНДР. Ці боєприпаси потрібні Росії у війні - Фото
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин готується до експорту снарядів — він відвідав великі збройні заводи. Про це повідомив речник міністерства об'єднання Південної Кореї Ку Бен Сам, цитує його Yohnap.

За його словами, минулого тижня Кім проінспектував ключові збройові заводи КНДР, зокрема ті, що виробляють снаряди для реактивних систем залпового вогню і двигуни для стратегічних крилатих ракет.

"Останні перевірки, мабуть, мали кілька цілей — продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відреагувати на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона і досягти експорту зброї", — сказав Ку.

Він зазначив, що під час поїздки диктатор вжив вираз "економічна робота національної оборони", що може свідчити про намір експортувати боєприпаси.

"Здається безпрецедентним, що Північ використала такий вираз. Якщо це означає експорт зброї, прикро те, що Північ публічно заявила, що порушить резолюції Ради Безпеки ООН (заборона її ядерних та збройових програм)", — резюмував спікер.

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Дмитро Гриниченко
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