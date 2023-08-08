Кім Чен Ин готується до експорту снарядів із КНДР. Ці боєприпаси потрібні Росії у війні
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин готується до експорту снарядів — він відвідав великі збройні заводи. Про це повідомив речник міністерства об'єднання Південної Кореї Ку Бен Сам, цитує його Yohnap.
За його словами, минулого тижня Кім проінспектував ключові збройові заводи КНДР, зокрема ті, що виробляють снаряди для реактивних систем залпового вогню і двигуни для стратегічних крилатих ракет.
"Останні перевірки, мабуть, мали кілька цілей — продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відреагувати на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона і досягти експорту зброї", — сказав Ку.
Він зазначив, що під час поїздки диктатор вжив вираз "економічна робота національної оборони", що може свідчити про намір експортувати боєприпаси.
"Здається безпрецедентним, що Північ використала такий вираз. Якщо це означає експорт зброї, прикро те, що Північ публічно заявила, що порушить резолюції Ради Безпеки ООН (заборона її ядерних та збройових програм)", — резюмував спікер.
- Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
- 2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
- Раніше в липні 2023-го глава військового відомства РФ Шойгу побував у КНДР, де зустрівся з колегою, а також з диктатором Кім Чен Ином. Ймовірно, їздив по снаряди.
- Північнокорейська пропаганда заявила після цього, що Шойгу нібито сказав, що армія КНДР "стала найсильнішою у світі".
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