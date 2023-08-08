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Ким Чен Ын готовится к экспорту снарядов из КНДР. Эти боеприпасы нужны России в войне

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 09:12
Ким Чен Ын готовится к экспорту снарядов из КНДР. Эти боеприпасы нужны России в войне - Фото
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын готовится к экспорту снарядов — он посетил крупные оружейные заводы. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам, цитирует его Yohnap.

По его словам, на прошлой неделе Ким проинспектировал ключевые оружейные заводы КНДР, в том числе производящие снаряды для реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.
"Последние проверки, по-видимому, преследовали несколько целей — продемонстрировать достижения страны в оборонном секторе, отреагировать на совместные военные учения Сеула и Вашингтона и добиться экспорта оружия", — сказал Ку.
Он отметил, что во время поездки диктатор употребил выражение "экономическая работа национальной обороны", что может свидетельствовать о намерении экспортировать боеприпасы.

"Кажется беспрецедентным, что Север использовал такое выражение. Если это означает экспорт оружия, прискорбно то, что Север публично заявил, что нарушит резолюции Совета Безопасности ООН (запрет его ядерных и оружейных программ)", — резюмировал спикер.

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Дмитрий Гриниченко
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