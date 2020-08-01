Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 августа

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1. ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА В ПОЛТАВЕ. СБЕЖАВШЕГО ЗЛОУМЫШЛЕННИКА ЛИКВИДИРОВАЛИ. Скрывавшийся больше недели от полиции Роман Скрипник был найден в Полтавской области и застрелен снайпером при задержании. Опубликовано видео (подробнее).

2. СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В УКРАИНЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ БОЛЬШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК. Вчера в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 1172 человек (днем ранее - у 1090) (подробнее).

3. ТАРУТА ПРОДАЛ СВОЮ ДОЛЮ В УКРАИНСКОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. АМКУ разрешил двум офшорам увеличить свою долю в Украинской горно-металлургической компании до 25% (подробнее).

4. ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 400 000 — ЛЯШКО. Главный санврач заявил, что Украина движется по "желтому" сценарию развития эпидемии COVID-19, который предполагает до 4000 летальных случаев (подробнее).

5. МИНЭНЕРГО ХОЧЕТ ВЗЯТЬ КРЕДИТ НА 300 МЛН ЕВРО ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО "ЗЕЛЕНОМУ" ТАРИФУ. Министерство энергетики начало переговоры с государственными и международными банками о кредитах на льготных условиях на сумму до 300 млн евро (подробнее).

6. СОПЕРНИЦА ЛУКАШЕНКО СОБРАЛА НА МИТИНГЕ В ГРОДНО ДО 10 000 ЧЕЛОВЕК — БЕЛСАТ. Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела митинг в Гродно, на нем собрались до 10 000 человек (подробнее).

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Вадим Ребрина

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