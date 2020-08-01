Аваков опубликовал видео ликвидации Скрипника, взявшего в заложники полицейского

После выстрела снайпера сотрудник полиции успел отбежать в сторону, прежде чем взорвалась граната, которой злоумышленник угрожал ему

Видео ликвидации Романа Скрипника, захватившего при задержании в заложники полицейского, опубликовано в Twitter министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Скрипник 23 июля захватил в заложники полковника МВД, затем отпустил его и скрылся от полиции в лесопосадке. Полиция искала Скрипника девять дней. Сегодня ночью он был застрелен при задержании, когда вновь взял в заложники полицейского, угрожая гранатой.

На видео видно, что подозреваемый удерживает сотрудника полиции. Полицейские спрашивают его, зачем он это делает, затем звучит выстрел и Скрипник падает. Полицейский успевает отбежать в сторону перед тем, как взрывается бывшая у Скрипника граната.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна.

Позже он отпустил заложника и скрылся в лесопосадке.

Сегодня ночью он был застрелен во время задержания.

ГБР проводит проверку обстоятельств гибели Скрипника.

Денис Юдин

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