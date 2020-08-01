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Аваков опубликовал видео ликвидации Скрипника, взявшего в заложники полицейского

01.08.2020, 12:57
Аваков опубликовал видео ликвидации Скрипника, взявшего в заложники полицейского - Фото
Инцидент в Полтавской области (Фото: пресс-служба Нацполиции Полтавской области)

После выстрела снайпера сотрудник полиции успел отбежать в сторону, прежде чем взорвалась граната, которой злоумышленник угрожал ему

Видео ликвидации Романа Скрипника, захватившего при задержании в заложники полицейского, опубликовано в Twitter министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Скрипник 23 июля захватил в заложники полковника МВД, затем отпустил его и скрылся от полиции в лесопосадке. Полиция искала Скрипника девять дней. Сегодня ночью он был застрелен при задержании, когда вновь взял в заложники полицейского, угрожая гранатой.

На видео видно, что подозреваемый удерживает сотрудника полиции. Полицейские спрашивают его, зачем он это делает, затем звучит выстрел и Скрипник падает. Полицейский успевает отбежать в сторону перед тем, как взрывается бывшая у Скрипника граната.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.

Денис Юдин
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