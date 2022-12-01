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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 декабря

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 декабря - Фото
Фото – СБУ

1. Raytheon соберет для Украины еще шесть комплексов ПВО NASAMS – Пентагон выделяет $1,2 млрд. Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на производство зенитных ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных Сил Украины на сумму свыше $1,2 млрд (подробнее).

2. У Байдена думают над резким расширением обучения для ВСУ – CNN. Планируется обучение до 2500 украинских военных на базе в Графенвере. Если эту идею одобрят, то это не только значительно расширит количество обучаемых украинцев, но и тип их подготовки, отмечают CNN (подробнее).

3. Послы G7 ожидают, что в январе Украина запустит работу Высшего совета правосудия. В G7 ожидают, что Съезд судей в январе 2023 года назначит восемь новых членов Высшего совета правосудия, запустив работу ВСП (подробнее).

4. Генсека НАТО спросили о Leopard для ВСУ. Сказал, что есть "большая логистическая проблема". Сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы у ВСУ работало то вооружение, которое уже поставлено Западом, потому что "огромные проблемы" связаны с обслуживанием и логистикой. Так Столтенберг ответил на вопрос о возможности передачи танков вроде Leopard 2 (подробнее).

5. Обмен пленными. Еще 50 украинцев дома – защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки. Среди освобожденных – защитники Мариуполя и Азовстали, бывшие узники Еленовки и раненые, в том числе в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях (подробнее).

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