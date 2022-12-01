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Послы G7 ожидают, что в январе Украина запустит работу Высшего совета правосудия

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 15:19
Послы G7 ожидают, что в январе Украина запустит работу Высшего совета правосудия - Фото
G7 (Фото: EPA)

В G7 ожидают, что Съезд судей в январе 2023 года назначит восемь новых членов Высшего совета правосудия, запустив работу ВСП. Об этом сообщили в представительстве группы послов G7 в Киеве.

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Дмитро Гриниченко
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высший совет правосудия реформы послы G7
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