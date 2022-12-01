Послы G7 ожидают, что в январе Украина запустит работу Высшего совета правосудия
В G7 ожидают, что Съезд судей в январе 2023 года назначит восемь новых членов Высшего совета правосудия, запустив работу ВСП. Об этом сообщили в представительстве группы послов G7 в Киеве.
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По словам дипломатов, во время военной агрессии России и атак на критическую инфраструктуру Украина продолжает реализацию реформ.
Послы поприветствовали обнародование Этическим советом решений относительно кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от Съезда судей.
В G7 ожидают, что в январе будут назначены восемь новых членов ВСП, что восстановит работу совета.
"Это укрепит устойчивость во время войны и выполнит ключевое условие для пути Украины в ЕС", — говорится в заявлении.
- 3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе ВСП и ВККС. Осенью 2021 года LIGA.net спросила президента Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил.
- 9 ноября был сформирован ключевой орган судебной реформы — Этический совет. В конце февраля 2022 года, незадолго до большого российского вторжения, из ВСП уволились сразу 10 членов: основанием для этого стало создание Этического совета, который должен был проверить членов ВСП на добродетельность.
- Летом стартовал процесс перезапуска ВСП.
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