США о назначении Маселко и Мороза в Высший совет правосудия: Отличная новость

В американском посольстве позитивно оценили вчерашнее назначение двух членов в Высший совет правосудия после тщательной проверки кандидатов Этического совета. Реакция посла США в Киеве Бриджит Бринк на событие появилась в ее микроблоге в Twitter.

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15 августа Верховная Рада избрала членами ВСП киевского адвоката, экс-члена Общественного совета добродетели Романа Маселко, и доцента юридического университета им. Ярослава Мудрого Николая Мороза.

"Отличная новость", – написала она.

Представитель Госдепартамента США в столице Украины заявила, что эти два назначения – "важный шаг вперед в судебной реформе, ключевой элемент продвижения Украины к успешному европейскому будущему".

Читайте мнение на 17 февраля: Судебная реформа: что там с ВСП, ВККС. Воз и ныне там? Спойлер: уже есть прогресс

Евгений Пилипенко

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