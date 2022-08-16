США о назначении Маселко и Мороза в Высший совет правосудия: Отличная новость
В американском посольстве позитивно оценили вчерашнее назначение двух членов в Высший совет правосудия после тщательной проверки кандидатов Этического совета. Реакция посла США в Киеве Бриджит Бринк на событие появилась в ее микроблоге в Twitter.
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15 августа Верховная Рада избрала членами ВСП киевского адвоката, экс-члена Общественного совета добродетели Романа Маселко, и доцента юридического университета им. Ярослава Мудрого Николая Мороза.
"Отличная новость", – написала она.
Представитель Госдепартамента США в столице Украины заявила, что эти два назначения – "важный шаг вперед в судебной реформе, ключевой элемент продвижения Украины к успешному европейскому будущему".
- 3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе ВСП и ВККС.
- Осенью 2021 года LIGA.net спросила президента Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил.
- 9 ноября был сформирован ключевой орган судебной реформы – Этический совет.
- В конце февраля 2022 года, незадолго до большого российского вторжения, из ВСП уволились сразу 10 членов: основанием для этого стало создание Этического совета, который должен был проверить членов ВСП на добродетельность.
- Летом стартовал процесс перезапуска ВСП.
Читайте мнение на 17 февраля: Судебная реформа: что там с ВСП, ВККС. Воз и ныне там? Спойлер: уже есть прогресс
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