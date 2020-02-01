Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля

ДЕПУТАТ СЛУГИ НАРОДА ПОПАЛ В СКАНДАЛ. Депутат Слуги народа Евгений Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей. Это вызвало волну критики в его адрес в соцсетях, в том числе со стороны коллег по фракции. Замглавы фракции СН Евгения Кравчук заявила, что руководство не поддерживает позицию Брагара и принесла извинения за его слова (подробнее).

2. НА ДОНБАССЕ ПОГИБЛА БОЕВОЙ МЕДИК. Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков украинских позиций вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик 93-й отдельной механизированной бригады Клавдия Сытник (1986 г.р.). У нее осталась дочь 2008 года рождения, а также отец, мать и младшая сестра, которая имеет инвалидность (подробнее).

3. ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ РАЗРЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С США И ИЗРАИЛЕМ. Палестинская администрация, отвергнув ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, разрывает все связи с США и Израилем, включая отношения в сфере безопасности, заявил глава Палестинской администрации Махмуд Аббас. Он также сказал, что отказался обсуждать с Трампом его план по телефону и не принял копию документа (подробнее).

4. УКРТЕЛЕКОМ ОТКЛЮЧИЛ ТАКСОФОНЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. Компания Укртелеком с первого февраля 2020 года прекратила предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. В Укртелекоме заявили, что современная связь не оставила места для работы таксофонов (подробнее).

5. НБУ ОШТРАФОВАЛ БАНК МУЖА МАРКАРОВОЙ. Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Российское ТВ наступает, приключения украинца в Австралии, Vodafone и $1 млрд - tech-итоги