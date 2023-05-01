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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 мая

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 мая - Фото
ПВО (Иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

1. Залужный: Россия выпустила по Украине 18 ракет Х-101 из Ту-95 и Ту-160. Зафиксировано три прилета. Российские оккупанты запустили по Украине 18 ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в ночь на 1 мая (подробнее).

2. В США закрыли третий крупный банк за два месяца – First Republic. Финансовый регулятор штата Калифорния DFPI решил закрыть банк First Republic и передать его под управление Федеральной корпорации страхования вкладов FDIC (подробнее).

3. ЮАР нашла выход, как пригласить Путина на саммит БРИКС и не арестовать его – Sunday Times. Власти Южно-Африканской Республики якобы нашли вариант, как пригласить российского диктатора Владимира Путина на августовский саммит БРИКС и избежать его ареста. Вероятно, диктатор РФ примет участие в саммите с помощью Teams или Zoom из Москвы (подробнее).

4. Российские обстрелы значительно повредили энергосети в двух областях – Минэнерго. Вечером 30 апреля и ночью на 1 мая Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, из-за чего значительно повреждены распределительные сети в Днепропетровской и Херсонской областях (подробнее).

5. РФ ударила авиацией по Черниговской области: авиабомба с Су-35 убила ребенка. Фото с места. Россияне обстреляли неработающее образовательное учреждение в Черниговской области, в результате чего погиб находившийся рядом ребенок 2009 года рождения. Позже стало известно, что для обстрела РФ использовала самолеты Су-35 (подробнее).

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