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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля - Фото
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1. ГЕНШТАБ: ВСУ УДЕРЖИВАЮТ БАХМУТ, ОТБИВАЮТ АТАКИ РОССИЯН В РАЙОНЕ КЛЮЧЕВЫХ ТРАС — КАРТА БОЕВ. Вооруженные Силы Украины удерживают Бахмут и отражают атаки противника на других направлениях (подробнее).

2. РЕКОРД ПОТЕРЬ: ВСУ ЗА СУТКИ УНИЧТОЖИЛИ 1140 РОССИЯН, 19 АРТСИСТЕМ И 23 ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ. Вооруженные Силы Украины уничтожили 1140 россиян, 19 артиллерийских систем и 23 единицы техники за прошедшие сутки (подробнее).

3. У БУДАНОВА УТВЕРЖДАЮТ: У РОССИИ НЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ БОЛЬШОГО НАСТУПЛЕНИЯ, НО ОБОСТРЕНИЕ НА ДОНБАССЕ БУДЕТ. В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что у России нет ресурсов для широкомасштабного наступления в Украине (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ СЧИТАЕТ, ЧТО УКРАИНА СТАНЕТ ЧЛЕНОМ НАТО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ. Президент Владимир Зеленский считает, что Украина станет страной-членом НАТО после победы над Россией (подробнее).

5. ПОДОЛЯК: ЛИШЬ 9% ИЗ ПОЧТИ 1500 МИРОВЫХ КОМПАНИЙ ВЫШЛИ С РЫНКА РОССИИ. С 24 февраля 2022 года лишь 9% из почти 1500 мировых компаний вышли с российского рынка. Некоторые из них даже признают террористические организации ЛНР и ДНР "республиками" (подробнее).

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Вадим Ребрина
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