Зеленский считает, что Украина станет членом НАТО после победы в войне против России
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина станет страной-членом НАТО после победы над РФ. Об этом он сообщил на встрече с топ-менеджерами крупнейшего инвестиционного банка в мире JP Morgan.
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По его словам, среди мировых лидеров на сегодняшний день есть некоторые пессимисты, которые считают, что для членства в Европейском союзе Украине нужно 10 лет.
"Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", — заявил глава государства.
Зеленский сказал, что лучшей гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО.
"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", — подчеркнул он.
- 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий.
- Для вступления в Альянс нужно согласие всех 30 членов. За несколько дней 10 членов Альянса поддержали членство Украины в НАТО.
- Киссинджер: Украина в НАТО — это уместно. Нейтральность не имеет смысла после начала войны.
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