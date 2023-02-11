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Зеленский считает, что Украина станет членом НАТО после победы в войне против России

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 14:39
Зеленский считает, что Украина станет членом НАТО после победы в войне против России - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина станет страной-членом НАТО после победы над РФ. Об этом он сообщил на встрече с топ-менеджерами крупнейшего инвестиционного банка в мире JP Morgan.

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По его словам, среди мировых лидеров на сегодняшний день есть некоторые пессимисты, которые считают, что для членства в Европейском союзе Украине нужно 10 лет. 

"Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", — заявил глава государства.

Зеленский сказал, что лучшей гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", — подчеркнул он.

Читайте также: Столтенберг: Победа Путина — трагедия Украины и опасность для НАТО, Китай бросает вызов

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война нато евросоюз
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