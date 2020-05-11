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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 мая

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 мая - Фото
11.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СЕГОДНЯ ОСЛАБЛЕН КАРАНТИН В УКРАИНЕ. С 11 мая открываются магазины и парикмахерские, но все еще закрыты школы и спортзалы (подробнее).

2. J.P. MORGAN УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ДЛЯ УКРАИНЫ. Падение экономики Украины в 2020 году может составить 5,1% при инфляции 3,7% (подробнее).

3. ШМЫГАЛЬ ОБЪЯСНИЛ ЗАДЕРЖКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИКАМ. Допвыплаты медикам за март задержались из-за того, что местные власти руководствовались документом 2003 года.  (подробнее).

4. УКРАИНСКИЙ АВТОПРОМ РУХНУЛ. Производство автомобилей в апреле упало на 58%. Всю статистику месяца сформировал завод Еврокар (подробнее).

5. КАННСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТМЕНЕН. Организаторы решили перераспределить фильмы, которые были заявлены на Канны, по осенним фестивалям (подробнее).

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