Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июля

1. ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЛ ЕЩЕ НА 64 КОПЕЙКИ И ПОЧТИ СРАВНЯЛСЯ С ЕВРО. Во вторник, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 64,4 коп. и составляет 35,93 грн. Курс продаж вырос на 53,8 коп. и составляет 37,01 грн (подробнее).

2. СЕВЕРСК, БАХМУТ И СЛАВЯНСК. РФ СОСРЕДОТОЧИЛА ВОЙСКА ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ НА ДОНБАССЕ – КАРТА. Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях (подробнее).

3. В ИЮНЕ УКРАИНЦЫ ПРИНЕСЛИ В БАНКИ 28 МЛРД ГРН. ДАННЫЕ НБУ. В июне, по данным НБУ, общий объем депозитного портфеля в целом по банковской системе вырос на 24,6 млрд грн. (3,2%) и составил 785,2 млрд грн (подробнее).

4. "ЭТО НАША ОБЯЗАННОСТЬ". ЕС ВЫДЕЛЯЕТ УКРАИНЕ 1 МЛРД ЕВРО МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ. Министры финансов Европейского Союза во вторник согласовали выделение Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи (подробнее).

5. ИСПАНИЯ СОГЛАСОВАЛА ПЕРЕДАЧУ УКРАИНЕ 10 ТАНКОВ LEOPARD И 20 БТР M113 – INFODEFENSA. Министерство обороны Испании согласовало передачу Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113 (подробнее).

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Вадим Ребрина

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