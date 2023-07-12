Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июля

1. Ночью Россия запустила по Украине 15 "шахедов", 11 из них сбили – Воздушные силы. В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 15 дронами-камикадзе Shahed, 11 из которых удалось сбить (подробнее).

2. Шольц подтвердил Patriot и ракеты для ВСУ, Норвегия дает 1000 нано-дронов, Австралия – броню. Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Берлин передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты к ним. В то же время Минобороны Норвегии согласовало передачу Украине еще 1000 нано-дронов для разведки Black Hornet (подробнее).

3. Россия средь бела дня атаковала запорожский парк: фото последствий. Днем 12 июля Россия атаковала Запорожье, в результате чего травмы получили пять человек, в том числе один ребенок. Известно о 18 пострадавших, из них шестеро детей (подробнее).

4. Совместное право на поддержку Украины G7: полный текст. Опубликован текст сегодняшней декларации Большой семерки (G7), в которую входят гарантии безопасности для Украины (подробнее).

5. Что означают гарантии безопасности для Украины от G7 – объяснение ОП. Страны Большой семерки G7 согласовали совместную декларацию поддержки Украины, в частности в нее входят гарантии безопасности военной, политической и финансовой помощи, предотвращение новой агрессии и привлечение России к ответственности за войну. Но гарантии начнут действовать после победы в войне и их подписания Украиной (подробнее).

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