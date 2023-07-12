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П'ять головних новин України та світу на 19:00 12 липня

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 12 липня - Фото
Фoто - ДСНС

1. Вночі Росія запустила по Україні 15 "шахедів", 11 з них збили – Повітряні сили. У ніч проти 12 липня Росія атакувала Україну 15 дронами-камікадзе Shahed, 11 з яких вдалося збити (детальніше).

2. Шольц підтвердив Patriot та ракети для ЗСУ, Норвегія дає 1000 нанодронів, Австралія – броню. Зеленський за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що Берлін передасть Україні додаткові пускові установки Patriot та ракети до них. Водночас Міноборони Норвегії погодило передання Україні ще 1000 нанодронів для розвідки Black Hornet (детальніше).

3. Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків. Вдень 12 липня Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого травми отримали п’ятеро людей, зокрема одна дитина. Відомо про 18 постраждалих, із них шестеро дітей (детальніше).

4. Спільна декларація про підтримку України G7: повний текст. Опубліковано текст сьогоднішньої декларації Великої сімки (G7), у яку входять гарантії безпеки для України (детальніше).

5. Що означають гарантії безпеки для України від G7 – пояснення ОП. Країни Великої сімки G7 погодили спільну декларацію підтримки України, зокрема у неї входять гарантії безпеки щодо військової, політичної та фінансової допомоги, запобігання новій агресії та притягнення Росії до відповідальності за війну. Але гарантії почнуть діяти після перемоги у війні та їх підписання Україною (детальніше).

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