Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 марта

1. Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Марьинки и Авдеевки, ВСУ отбили 92 атаки – карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ведут наступательные действия в районе Марьинки и Авдеевки, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

2. Кулеба не ожидает поставок Украине западных истребителей в ближайшее время

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники", – заявил министр.

3. Спецслужбы РФ для дестабилизации в Молдове создали 10 групп провокаторов – полиция

Российские спецслужбы пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе на акции, которую провели 12 марта сторонники партии Шор.

4. Швейцария уничтожит 60 работающих ЗРК Rapier, вместо того чтобы передать их Украине – NZZ

Швейцария утилизирует исправное зенитное вооружение, которое могло бы помочь Украине противостоять российской агрессии. По данным Минобороны Швейцарии, армия страны располагала 60 ЗРК Rapier.

5. Таможня США перехватила и вернула похищенное в Украине древнее оружие

Власти США передали Украине четыре исторических экспоната: три меча и каменный топор, которые были похищены в Украине.

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Сергій Бережний

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