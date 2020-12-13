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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 декабря

13.12.2020, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 декабря - Фото

1. ПЛОХАЯ ПОГОДА. В УКРАИНУ ИДЕТ ЦИКЛОН. Он принесет ледяной дождь, мокрый снег и морось (подробнее).

2. РАЗУМКОВ СОЗВАЛ ГЛАВ ФРАКЦИЙ НА СОВЕЩАНИЕ. Вероятно, обсудят вопросы бюджета, режим работы Рады при локдауне, порядок рассмотрения закона о спецстатусе Донбасса, кадровые назначения (подробнее).

3. АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВИЛ ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В КАРАБАХЕ. В Баку говорят, что в районе, который передан под контроль Азербайджана, "остались некоторые армянские вооруженные формирования" (подробнее).

4. МИНЮСТ США ЗАПРОСИЛ У СЫНА БАЙДЕНА ИНФОРМАЦИЮ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ – АР. Пока неясно, является ли работа Байдена-младшего в Украине частью расследования (подробнее).

5. В РФ НАЗВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ КАЗАХСТАН "БОЛЬШИМ ПОДАРКОМ ОТ РОССИИ". В НУР-СУЛТАНЕ ВЫДАЛИ НОТУ. В Казахстане отметили, что провокации российских политиков "участились" и это наносит "серьезный ущерб союзническим отношениям" (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Валютный апокалипсис отменяется – помогли горячие деньги и ЕС. Прогноз курса до 18 декабря

Марк Сировой
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