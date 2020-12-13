Нагорный Карабах. Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции

Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Служба госбезопасности страны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В СГБ заявляют, что после подписания договора о "режиме тишины", в районе, который передан под контроль Азербайджана, "остались некоторые армянские вооруженные формирования". Их пытались эвакуировать оттуда, однако они "не покинули территорию, а наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершали террористические провокации и диверсионные действия против военных".

"26 ноября в Ходжавендском районе в результате внезапного нападения армян на военных, несущих службу на этой территории, были убиты трое наших военнослужащих, двое получили ранения. 8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передающего оборудования вблизи поселка Гадрут этого района погиб один военный и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell", – говорят в ведомстве, заявляя, что они "были вынуждены провести на этой территории антитеррористическую операцию".

В ночь на 10 ноября война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

12 декабря в Нагорном Карабахе было нарушено перемирие.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.