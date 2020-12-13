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Нагорный Карабах. Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции

13.12.2020, 12:23
Нагорный Карабах. Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции - Фото
Бои в Нагорном Карабахе (скриншот видео Минобороны Азербайджана)

Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Служба госбезопасности страны. 

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В СГБ заявляют, что после подписания договора о "режиме тишины", в районе, который передан под контроль Азербайджана, "остались некоторые армянские вооруженные формирования". Их пытались эвакуировать оттуда, однако они "не покинули территорию, а наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершали террористические провокации и диверсионные действия против военных". 

"26 ноября в Ходжавендском районе в результате внезапного нападения армян на военных, несущих службу на этой территории, были убиты трое наших военнослужащих, двое получили ранения. 8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передающего оборудования вблизи поселка Гадрут этого района погиб один военный и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell", – говорят в ведомстве, заявляя, что они "были вынуждены провести на этой территории антитеррористическую операцию".

Владислав Сердюк
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