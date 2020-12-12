В Нагорном Карабахе опять стреляли. Армения и Азербайджан обвинили друг друг в провокациях

Сегодня, 12 декабря, в Нагорном Карабахе было нарушено перемирие. Об этом сообщили министерства обороны Армении, Азербайджана и в Нагорном Карабахе.

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В армянском минобороны заявили, что азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд, в ответ подразделения Армии обороны принимают адекватные меры.

Хин Таглар и Хцаберд – армянские села, которые стали анклавами, после того как остальная часть Гадрутского района перешла под контроль Азербайджана.

Позже в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что "армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня", и армия Азербайджана приняла адекватные ответные меры.

По информации Баку, сейчас в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня.

Ранее на оборонном сайте непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ранении трех военнослужащих Армии обороны Карабаха при попытке атаки азербайджанской стороны вечером 11 декабря.

В ночь на 10 ноября война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

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Наталия Медведева

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