Алиев бросил новый вызов Армении: Ереван – это историческая земля Азербайджана
Зангезурский, Гейчинский и Иреванский махалы в Армении являются "историческими землями Азербайджана". Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время парада победы в Баку, передает trend.az.
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Эхо Кавказа отмечает, что речь идёт о территориях современной Армении, в том числе Ереване, Севане и Сюникской области.
По словам Алиева, "агрессивная политика Армении" началась еще в конце 80-х годов прошлого века – "из-за нее сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов".
Глава Турции Реджеп Эрдоган, который вместе с президентом Азербайджана принимал парад заявил, что армянскому народ следует "извлечь уроки из Карабахской войны", сообщает ЭК.
- В ночь на 10 ноября война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- Сегодня в Баку Эрдоган и Алиев принимают в Баку военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.
- Тем временем сегодня в столице Армении Ереване сегодня проходит протест: его участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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