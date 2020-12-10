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Алиев бросил новый вызов Армении: Ереван – это историческая земля Азербайджана

10.12.2020, 15:55
Алиев бросил новый вызов Армении: Ереван – это историческая земля Азербайджана - Фото
Ильхам Алиев (фото - ЕРА)

Зангезурский, Гейчинский и Иреванский махалы в Армении являются "историческими землями Азербайджана". Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время парада победы в Баку, передает trend.az

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Эхо Кавказа отмечает, что речь идёт о территориях современной Армении, в том числе Ереване, Севане и Сюникской области.

По словам Алиева, "агрессивная политика Армении" началась еще в конце 80-х годов прошлого века – "из-за нее сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов". 

Глава Турции Реджеп Эрдоган, который вместе с президентом Азербайджана принимал парад заявил, что армянскому народ следует "извлечь уроки из Карабахской войны", сообщает ЭК. 

Станислав Стороженко
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