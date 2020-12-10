Алиев и Эрдоган принимают парад в честь победы Азербайджана в Нагорном Карабахе – видео

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Эрдоган принимают в Баку военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Эхо Кавказа

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Сообщается, что в параде на площади Свободы приняли участие свыше 3 000 человек, около 150 единиц боевой техники, ракеты и артиллерия, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.

На параде также былы показаны некоторые военные трофеи, захваченные азербайджанской армией во время войны. Кроме уцелевшей техники была продемонстрирована уничтоженная военная техника армянских ВС.

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Теги: Турция, Азербайджан, армия, нагорный карабах, баку, парад
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