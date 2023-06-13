Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 июня

1. Кривой Рог. Ночью Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке – фото, видео. В ночь на 13 июня около 03:17 российские оккупанты ударили высокоточными ракетами по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге, известно об 11 погибших (подробнее).

2. ВС: Ночью Россия выпустила 14 крылатых ракет, украинская ПВО сбила 11 из них. В ночь на 13 июня российские войска запустили из Каспийского моря крылатые ракеты в сторону Киева, украинская противовоздушная оборона сбила 11 из 14 (подробнее).

3. В Генштабе рассказали об успехах наступательной операции: есть продвижение по трем направлениям. В настоящее время продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Запорожском направлениях. За прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км (подробнее).

4. Проверки бизнеса и штрафы возобновят с 1 августа – Гетманцев. Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее (подробнее).

5. Россия не предоставляет гарантий безопасности для миссии ООН, которая готова помочь жителям левобережья Херсона. В ООН говорят, что с операционной точки зрения лодки, сотрудники и материалы готовы к отправке, однако Российская Федерация еще не предоставила гарантий безопасности (подробнее).

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