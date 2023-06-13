П'ять головних новин України та світу на 19:00 13 червня

1. Кривий Ріг. Уночі Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці – фото, відео. В ніч проти 13 червня близько 03:17 російські окупанти вдарили високоточними ракетами по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі, відомо про 11 загиблих (детальніше).

2. ПС: Вночі Росія випустила 14 крилатих ракет, українська ППО збила 11 з них. В ніч проти 13 червня російські війська запустили з Каспійського моря крилаті ракети у бік Києва, українська протиповітряна оборона збила 11 з 14 (детальніше).

3. У Генштабі розповіли про успіхи наступальної операції: є просування на трьох напрямках. Наразі тривають наступальні дії на Бахмутському та Запорізькому напрямках. За минулу добу просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км (детальніше).

4. Перевірки бізнесу та штрафи відновлять з 1 серпня — Гетманцев. Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше (детальніше).

5. Росія не надає гарантій безпеки для місії ООН, яка готова допомогти жителям лівобережжя Херсонщини. В ООН кажуть, що з операційної точки зору човни, співробітники та матеріали готові до відправлення, проте Російська Федерація ще не надала гарантій безпеки (детальніше).

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