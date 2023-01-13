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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 января

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 января - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. "Уверены, власти полностью осознают". ЕС призвал выполнить советы Венецианки по судьям КСУ

Еврокомиссия призвала власти Украины сделать процесс отбора судей Конституционного суда таким, как это рекомендует Венецианская комиссия.

2. В Соледаре идут бои, воины держат оборону. Россияне разгоняют фейки о ситуации — ВСУ

В Соледаре продолжаются бои, а Вооруженные Силы Украины держат оборону против российских оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

3. Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача и Аксенова

Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора МедведчукаТараса КозакаРената Кузьмина и Андрея Деркача, которым президент Владимир Зеленский прекратил гражданство несколько дней назад. Такое же голосование прошло по Андрею Аксенову, который сам написал заявление о досрочном сложении мандата.

4. Британия может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января — The Guardian

Великобритания может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января, сообщила The Guardian со ссылкой на собственные источники.

5. Германия, скорее всего, согласится отправить Leopard ВСУ на следующей неделе — Bloomberg

Германия должна принять решение об отправке танков Leopard 2 Украине на следующей неделе. Скорее всего, оно будет положительным, сообщает Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников, знакомых с дискуссией по танкам.

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Сергій Бережний
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