Британия может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января — The Guardian
Великобритания может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.
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По словам источников издания, Украина уверена, что Британия объявит о планах отправить свои танки украинским воинам в ближайшее время, что, как ожидается, поможет Германии разрешить поставки своих танков Leopard 2 из третьих стран.
Отмечается, что официальное объявление правительства Риши Сунака ожидается в понедельник, а в Лондоне уже якобы приняли решение в пользу передачи машин Украине.
Газета пишет, что 10 переданных Challenger 2 не изменят ситуацию на поле боя, но станут прецедентом, когда западная страна впервые передала тяжелую бронетехнику Украине.
В Минобороны Британии отказались давать официальные комментарии на этот счет.
Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.
- Глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
- По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.
- Спикер Сунака 10 января говорил, что Великобритания пока не приняла окончательного решения об отправке танков в Украину.
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