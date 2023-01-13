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Британия может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января — The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 17:20
Британия может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января — The Guardian - Фото
Танк Challenger 2 (Фото: EPA)

Великобритания может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

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По словам источников издания, Украина уверена, что Британия объявит о планах отправить свои танки украинским воинам в ближайшее время, что, как ожидается, поможет Германии разрешить поставки своих танков Leopard 2 из третьих стран. 

Отмечается, что официальное объявление правительства Риши Сунака ожидается в понедельник, а в Лондоне уже якобы приняли решение в пользу передачи машин Украине. 

Газета пишет, что 10 переданных Challenger 2 не изменят ситуацию на поле боя, но станут прецедентом, когда западная страна впервые передала тяжелую бронетехнику Украине. 

В Минобороны Британии отказались давать официальные комментарии на этот счет.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.

Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания война танки военная помощь риши сунак Challenger 2
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