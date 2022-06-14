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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июня

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июня - Фото
Главное за день

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ БАЙДЕНУ О ГОТОВНОСТИ К ВОЙНЕ: НАС НЕ СНАБДИЛИ ОРУЖИЕМ И НЕ ЗАКРЫЛИ НЕБО. Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF (подробнее).

2. США ПЛАНИРУЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫДЕЛЯТЬ ПО $1,5 МЛРД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ. Соединенные Штаты Америки планируют ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержки бюджета, сказал в понедельник первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган (подробнее).

3. США ТАЙНО ПООЩРЯЮТ КОМПАНИИ ПОКУПАТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ БОЛЬШЕ РОССИЙСКИХ УДОБРЕНИЙ – BLOOMBERG. Американское правительство "тайно поощряет" сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, утверждает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с такими схемами (подробнее).

4. УДАРЫ РОССИИ ПО ЗАПАДУ УКРАИНЫ. НАД ЗОЛОЧЕВОМ ПВО СБИЛА РАКЕТУ, ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ. Россия нанесла ракетные удары по западным областям Украины. ПВО работала в Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях, отметили местные власти (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ – ЦЕРКОВНЫМ ЛИДЕРАМ СТРАН: КАК ХРИСТИАНЕ МОГУТ МОЛЧАТЬ И НЕ ОСУЖДАТЬ КИРИЛЛА. Президент Владимир Зеленский недоумевает, почему церковные лидеры в Германии и других странах не осуждают главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, который активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Голод отменяется. Как Украина преодолевает путь от экономики катастрофы к экономике чуда

Вадим Ребрина
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