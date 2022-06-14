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США тайно поощряют компании покупать и перевозить больше российских удобрений – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 13:07
США тайно поощряют компании покупать и перевозить больше российских удобрений – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото: Depositphotos.com

Американское правительство "тайно поощряет" сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, утверждает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с такими схемами.

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Источник пишет, что США стоят перед вызовом, как усилить давление на Кремль, параллельно ограничив сопутствующий ущерб мировой экономике, которая сильно зависит от поставок сырьевых товаров из России. Экспорт удобрений из России в этом году сократился на 24%.

Ранее в июне Вашингтон направил своего представителя на переговоры под эгидой ООН в Москву по вопросам таких поставок, заявил источник. Журналисты пишут, что такие непубличные усилия являются частью "сложных и трудных переговоров" с участием ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и другой с/х продукции из России и Украины, которые были прерваны большой войной.

Белый дом пока не ответил на запрос агентства о комментарии.

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ЕС и США ввели исключения в санкции на бизнес с РФ, чтобы разрешить торговлю удобрениями, ключевым мировым поставщиком которых является Москва. Тем не менее многие грузоотправители, банки и страховщики воздерживаются от торговли с РФ из опасений, что могут непреднамеренно нарушить законодательство, добавили источники агентства. 

Опасения перед санкциями привели к резкому сокращению поставок, что привело к стремительному росту мировых цен на продовольствие.

Bloomberg пишет, что Кремль призвал США предоставить закупщикам и поставщикам удобрений и зерна гарантии, что они не подпадают под санкции, предполагая, что условием любых шагов является разблокирование поставок своей и краденой украинской с/х продукции.

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Евгений Пилипенко
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