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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 ноября

14.11.2020, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В УКРАИНЕ НОВЫЙ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ. 13 ноября в стране выявили 12 524 новых заболевших коронавирусной инфекцией. (подробнее)

2. КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ. В Киеве закрылся "Эпицентр", во Львове полиция блокирует работу больших рынков, в Черновцах и Ровно протестуют предприниматели. (подробнее)

3. AJAX SYSTEMS ОТКРЫЛ ВТОРОЙ ЗАВОД В КИЕВЕ. Новый завод занимается производством двух видов датчиков открытия. Он расположен на Левом берегу Киева и в 2021 создаст 1000 рабочих мест. (подробнее)

4. НОВЫЙ СПИСОК СТРАН КРАСНОЙ И ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ОТ МИНЗДРАВА. Из соседей Украины в красную зону попали Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. (подробнее)

5. ТРАМП ВПЕРВЫЕ ДОПУСТИЛ, ЧТО БЕЛЫЙ ДОМ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ НЕ ЕГО АДМИНИСТРАЦИЯ. Действующий президент США сказал об этом, рассуждая о локдауне: "Чтобы ни случилось в будущем – кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, но эта администрация локдаун не введет". (подробнее)

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