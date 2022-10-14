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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 октября

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 октября - Фото
Фото - Facebook Министерство обороны Украины

1. СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ УКРАИНЫ. Защитников и защитниц поздравили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его заместитель Евгений Мойсюк и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. (подробнее)

2. США ВВОДЯТ СИСТЕМУ САНКЦИЙ ПРОТИВ ТЕХ, КТО СНАБЖАЕТ РОССИЮ ОРУЖИЕМ И ПОМОГАЕТ ЕЙ В ВОЙНЕ. США намерены вводить санкции против стран, компаний и физических лиц, которые поставляют России боеприпасы или поддерживают ее военно-промышленный комплекс. (подробнее)

3. РЕЗНИКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО У РОССИИ ОСТАЛОСЬ 609 ВЫСОКОТОЧНЫХ РАКЕТ. Резников опубликовал сравнительную статистику Минобороны о количестве высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября. (подробнее)

4. SPACEX ЗАЯВИЛА, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬ STARLINK ДЛЯ УКРАИНЫ. Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил, что его компания не будет финансировать обслуживание станций Starlink в Украине. (подробнее)

5. УКРАИНЦАМ С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УПРОСТИЛИ ВЪЕЗД. Власти упростили процедуру въезда в Украину для украинцев, выезжающих с временно оккупированных территорий – можно въехать по свидетельству о рождении. (подробнее)

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