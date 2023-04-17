Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 апреля

1. ВСЕ 13 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ МИГ-29 ИЗ СЛОВАКИИ УЖЕ В УКРАИНЕ. Словакия передала Украине оставшиеся девять из 13 заявленных истребителей МиГ-29. Четыре самолета Братислава поставила в марте. (подробнее)

2. РОССИЯ СНОВА ЗАБЛОКИРОВАЛА ИНСПЕКЦИЮ СУДОВ В ЗЕРНОВОМ КОРИДОРЕ. Россияне сегодня второй раз за неделю не составили инспекционный план и не проинспектировали ни одного судна, привлеченного к работе Черноморской зерновой инициативы. (подробнее)

3. "РАССТРЕЛИВАЛИ, РЕЗАЛИ ВСЕХ, ВЗРЫВАЛИ 50 ПЛЕННЫХ". ПОЯВИЛИСЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТЕРРОРИСТОВ ВАГНЕРА. Экс-командиры российской террористической организации группа Вагнера рассказали о массовых убийствах гражданских и военнопленных украинцев, зверствах и других военных преступлениях, которые они совершили на войне против Украины по приказам Пригожина. (подробнее)

4. СЛОВАКИЯ ВСЛЕД ЗА ПОЛЬШЕЙ И ВЕНГРИЕЙ ЗАПРЕЩАЕТ ИМПОРТ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА. Правительство Словакии запретило ввоз отдельных продуктов из Украины и ввело режим наложения таможенных пломб на все транзитные сельскохозяйственные грузы. (подробнее)

5. ДУДА: ЛЮБОЙ, КТО ПРИЗЫВАЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ, ХОЧЕТ, ЧТОБЫ РОССИЯ ПОБЕДИЛА. Президент Польши предостерег Запад от призывов прекратить помогать Украине. Если Россия победит, она нападет на другие европейские страны. (подробнее)

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Наталія Медведєва

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