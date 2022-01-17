Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 января

1. СУД ИЗБИРАЕТ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОРОШЕНКО: ПРОКУРОРЫ НАСТАИВАЮТ НА АРЕСТЕ. Сегодня Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, который сегодня вернулся в Украину. (подробнее)

2. У ПУТИНА НАМЕКАЮТ США, ЧТО МОГУТ РАЗМЕСТИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НЕДАЛЕКО ОТ ВАШИНГТОНА. Россия намекает Западу, что может разместить ядерное оружие поближе к материковым Соединенным Штатам, что сократит время на засекание угрозы и противодействие ей всего до пяти минут. Это может привести к конфронтации уровня Карибского кризиса 1962 года, когда мир был самым близким к ядерной войне. (подробнее)

3. В ГОССПЕЦСВЯЗИ РАССКАЗАЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ УТЕЧКИ ИЗ РЕЕСТРА ДАННЫХ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. 14 января из-за кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), а также прекратилась продажа электронных полисов автогражданки. В Госспецсвязи отмечают, что реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. (подробнее)

4. НЕФТЬ ПОДОРОЖАЛА ДО ТРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА: ОМИКРОН ПОТЕРЯЛ ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС. Цена фьючерсов нефти марки Brent с начала торгов в понедельник выросла до $86,71 за баррель, что является максимумом с октября 2018 года. Нефть марки WTI подорожала до $84,40, самой высокой отметки с ноября 2021 года. (подробнее)

5. ГАЗПРОМ ОТКАЗАЛСЯ БРОНИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ И ПОЛЬШУ НА ФЕВРАЛЬ. Газпром не забронировал на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, а также мощности польского участка газопровода Ямал-Европа. Оператор ГТС Украины распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам. (подробнее)

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